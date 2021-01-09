اليوم السابع
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وزير العدل يقرر إنشاء مكتب توثيق أول العاشر من رمضان بالشرقية

السبت، 09 يناير 2021 12:50 م
وزير العدل يقرر إنشاء مكتب توثيق أول العاشر من رمضان بالشرقية المستشار عمر مروان وزير العدل-أرشيفية
كتب ـ إبراهيم قاسم - محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت قرار المستشار عمر مروان وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم "فرع توثيق أول العاشر من رمضان" في محافظة الشرقية، ويتبع الشهر العقارى والتوثيق بالزقازيق بمبنى المصالح الحكومية بصيدناوى في مدينة العاشر، ويقوم فرع التوثيق بكافة أنواع التوثيق المختلفة، ويشمل اختصاصه الحدود الإدارية لقسم شرطة أول العاشر.
 
كما نشرت الجريدة قرار "يعمل فرع توثيق هيئة النيابة الإدارية بسوهاج التابع لمكتب الشهر العقارى والتوثيق بسوهاج طوال أيام الأسبوع".
 
وأصدر المستشار عمر مروان وزير العدل قرارا بشأن تعديل مواد اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري رقم 11 لسنة 1946 الخاصة بتسهيل شروط وإجراءات نقل ملكية العقارات. 
 
وتضمن القرار رقم 9310 لسنة 2020 تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري بإضافة المواد 21 مكرر و21 مكرر "ا" و21 مكرر "ب"، إلى الباب الثالث من اللائحة التنفيذية للقانون.
 
وتعد المواد 21 مكرر و21 مكرر "أ" و21 مكرر "ب" من اللائحة التنفيذية لقانون الشهر العقاري هي مواد شارحة لنص المادة 35 مكرر التي تم استحداثها مؤخرا في القانون وصدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي في 15 سبتمبر الماضي.
 
وتنص المادة ( 35) مكرر على أنه "إذا كان سند الطلب حكماً نهائياً يثبت إنشاء حق من الحقوق العينية العقارية الأصلية، أو نقله، أو تقريره، أو تغييره، أو زواله، يجب على أمين المكتب إعطاء الطلب رقماً وقتياً شهراً أو قيداً في سجل خاص لكل منهما يُعد لذلك بعد سداد الرسم المقرر، ويتحول الرقم الوقتي إلى رقم نهائي، ويترتب عليه الآثار المترتبة على شهر المحرر أو قيده، وذلك عند عدم الاعتراض عليه أو رفض الاعتراض.
 
نص القرار 1
نص القرار

نص القرار 2
نص القرار 

 


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