مياه المنيا: 130 مليون جنيه خدمات بمركز دير مواس فى 2020

المنيا-حسن عبد الغفار

أكد المهندس ياسر أحمد الشهاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا، أنه تم تطوير خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمركزدير مواس بحوالى 130مليون جنيه وذلك فى عام 2020.

يأتى ذلك فى إطار تكليفات كل من اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة برفع مستوى الخدمات المقدمة للجمهور فى مجال مياه الشرب والصرف الصحى .

وأضاف الشهاوى، أن الخدمات فى قطاع المياه شملت تغيير وإحلال جزء كبير من خطوط المياه لمركز ومدينة دير مواس ضمن خطة الإحلال والتجديد السنوي للفرع ومنها: 900متر طولى بأقطار مختلفة لمدنية دير مواس، و 5 آلاف متر في أبو خلقه، 3200 متر في قرية الحاج قنديل الشرقية، و 8 آلاف متر في نزلة محمود، و 2200 متر بأقطار مختلفة في قرية البدرمان، و2500 متر في قرية نزلة سعيد، و 550 متر في قرية طوخ وكفر خزام، يستفيد منها أكثر من 61 ألف مواطن.

وأوضح أنه تمت الموافقة على إضافة نقطة ربط لقرية الناصرية لتغذية قريتي بني حرام والناصرية كل منهم مصدر مستقل بكل قرية.

وعن خدمات الصرف الصحى، أشار إلى أنه جاري البدء في اعمال التسليم الابتدائي لمحطة رفع صرف صحي البدرمان ومحطة معالجة البدرمان بطاقة 6000 م3 / يوم وتقدر التكلفة بحوالي 110 مليون جنيه، وتخدم حوالي 10 آلاف مواطن.

وقال إنه تم دخول محطة رفع صرف صحي قرية تانوف الخدمة بعد استلامها ابتدائيا من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي وذلك لخدمة قريتي عزبة الحاج قنديل وقرية تانوف وتخدم حوالي 4000 مشترك وعمل وصلات منزلي بتكلفة 4 مليون جنيه.

فيما حصلت محطتي مياه الرحمانية ومحطة معالجة الصرف الصحي بقرية تانوف للحصول على خدمة شهادة الأدارة الفنية المستدامة (T.S.M) وجاري تأهيل وأعداد محطة التل الشرقي للحصول على شهادة الأدارة الفنية المستدامة (T.S.M).

وفيما يخص الشئون التجارية فقد تم تركيب حوالى 6000 عداد ميكانيكي بدلا من المعطل بالإضافه الى تركيب حوالى 600 عداد مسبق الدفع للنشاط التجاري وتركيب حوالى 300 عداد للمصالح الحكوميه و عدد المشتركين الجدد خلال هذا العام حوالى 1850 مشترك جديد.

ونوه أن الوصلات المنزلية للأسر الأكثر احتياجا بالتعاون مع الجمعيات الأهلية والمحافظة ووزارة التضامن الاجتماعي والاهالي تم تنفيذ وصلات منزلية بتكلفة حوالي 3 مليون جنيه .

وأكد الشهاوى استمرار الشركة فى تقديم الخدمات وتحسينها طبقا للخطط الموضوعة للوصول لرضا المواطن المنياوى