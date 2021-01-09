محافظ بنى سويف يتابع العمل فى مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور

بنى سويف هانى فتحى

تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى مشروع رفع كفاءة وتأهيل مخر سيل سنور، حيث تفقد جانبى المخر واطلع على الموقف التنفيذى لأعمال التأهيل ورفع الكفاءة ،والتى تشمل أعمال تدبيش وتكاسى وتوسعة وتعلية بطول 3 كيلومتر، بجانب تفقد الأعمال الجارى تنفيذها لتأمين خط الغاز المار بالمخر وغيرها من الأعمال والتى تستهدف تقوية وتدعيم وتأهيل المخر لمرور وجريان مياه السيول أو الأمطار إلى النيل بشكل آمن.

وناقش المحافظ، مع القائمين على المشروع ،الموقف التنفيذى التفصيلى لأعمال تطوير وتأهيل مجرى المخر وإنشاء التكاسى على جانبيه، واستكمال أعمال الردم للجسور وتكاسى الدبش بمنطقة خط الغاز، بالإضافة إلى عمل صب خرسانية على الميول والقاع أمام وخلف الخط بعد الانتهاء من أعمال التدبيش،وذلك تحت إشراف فنى وتنظيمى مشترك بين شركة الغاز ومديرية والري.

كما تفقد المحافظ أعمال إقامة أحواض تهدئة وترسيب (بحيرات)،حيث تم الانتهاء من أعمال إنشاء حوض بمساحة 150 م × 150 م تقريباً ، وجارى الانتهاء من حوض آخر على مساحة 300 م× 300 م،ضمن الحلول الفنية الجارى تنفيذها ، والتى تهدف إلى تهدئة تدفق المياه فى حالة قوة السيول أو الأمطار، وذلك بالتوازى مع أعمال رفع كفاءة وتطوير مخر السيل.

وناقش المحافظ الموقف التنفيذى لأعمال الأحواض، مستفسراً عن أحواض التجميع الكبيرة المقرر إنشاؤها على مسافة أبعد وباتجاه أقرب من محل تدفق مياه السيول القادمة من سلاسل جبال البحر الأحمر، وكذا الهدار والحواجز الترابية الجارى تنفيذها، مشدداُ على أن المشروع يمثل أولوية قصوى ضمن خطة المحافظة.

وكان المحافظ قد كلف مسؤولى الرى بمراجعة خطة القطاع الخاصة موسم الأمطار والسيول،والتى تضمنت مراجعة جميع المخرات والبالغ عددها 7 مخرات (بياض العرب،وادى غراب،وادى فقيرة ،وغياضة الشرقية، أبوصالح، طما فيوم بجانب مخر سنور) وصيانتها والاطمئنان على جاهزيتها وتطهيرها،والتأكد من عدم وجود أية تعديات بمحيطها،بالإضافة إلى تشكيل لجان من الرى وشركة المياه للمرور على أعمال الحماية من مخاطر السيول من مخرات وبرابخ ومصارف وسدود وحواجز شنايش وبلاعات ، ومتابعة حالتها بشكل مستمر ، واستمرار تطهيرها وتقوية الجسور للمناطق المتضررة ، بالتوازى مع مراجعة الحالة الفنية للعربات والمعدات المخصصة للكسح وسحب المياه من أماكن تجمع مياه الأمطار بالشوارع.

رافق المحافظ خلال تفقده لمخر السيل اللواء جمال مسعود السكرتير العام للمحافظة ، وعبد الحى سيد ومحمد رياض نائبى رئيس مركز ومدينة بنى سويف وعدد من التنفيذيين المعنيين بقطاع الرى.