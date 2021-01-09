محافظ الغربية: المرحلة الأولى من المجمع الصناعى توفر 6500 فرصة عمل

كتب رامى محيى الدين

قال الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية إن المجمع الصناعية بالمحلة صرح كبير جدا والمرحلة الأولى 615 ورشة نسيج وتطرح للشباب بحق الانتفاع وهناك حجز لهذه الأماكن والمرحلة الثانية 14 خزانت، ومن الممكن استغلاله في مصانع الأغذية أو البيتروكيماويات أما المرحلة الثالثة فهى تحت التجهيز وإدخال المرافق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى مع الإعلامى يوسف الحسينى: المرحلة الأولى توفر حوالى 6500 فرصة عمل وحدها، وهناك الكثير من المشروعات الأخرى بالمحلة مدينة المحلة مدينة صناعية وبها صرف صناعى ومحطة لمعالجة الصرف الصناعى تخدم حوالى 150 ألف نسمة وتكلفت 450 مليون جنيه والمرحلة الثانية خلصت هذا العام وتكلفت 150 مليون جنيه وهى تعالج مياه الصرف الصحى أيضا وليس الصرف الصناعى فقط.

وأكد أن المشروعان من أكبر المشروعات في طنطا بالإضافة إلى مشروعات تطوير العشوائيات في المحلة وطنطا ومشروع العشوائيات لاقى اهتماما كبيرا من الرئيس السيسي.