محافظ البحيرة يعلن الموافقة على إقامة ناد رياضى اجتماعى بشبراخيت

البحيرة - ناصر جودة

أعلن اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، عن موافقة السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على إقامة نادى رياضى اجتماعى على مساحة 2250 م2 أرض أملاك دولة "خزان شبراخيت"، مسلمة للوحدة المحلية لمركز ومدينة شبراخيت من شركة مياه الشرب والصرف الصحى الواقعة بحوض يعقوب نمرة - قسم اول على طريق شبراخيت / دمنهور - ناحية مركز ومدينة شبراخيت.

حيث إن المشروع من المشروعات ذات النفع العام المستثناة من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 م المعدل بالقانون 116 لسنة 1983 م وينطبق بشأنه الشروط الواردة بالقرار الوزارى رقم 615 لسنة 2016.

مع إنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة الطالبة واستيفاء كافة المستندات وموافقة الجهات المعنية طبقا للقواعد والقوانين المنظمة لذلك وشريطة الحفاظ على الأراضى الزراعية المحصورة بين الموقع والكتلة السكنية.