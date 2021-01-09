متحدي السرطان يرد على منتقديه فى كفر الشيخ بفيديو

كفر الشيخ - محمد سليمان

نشر محمد قمصان، محارب السرطان، مقيم بقرية سنهور المدينة التابعة لمركز دسوق بمحافظة كفر الشيخ فيديو على صفحته الشخصية، وبجواره والدته نوال عثمان، يرد على منتقديه أنه ادعى مرضه بالسرطان من أجل الشهرة، مرتديا تيشرت وعلى رأسه غطاء، مؤكداً أنه يرد على منتقديه الذين اتهموه بادعاء المرض من أجل الشهرة، مؤكداً أنه كان يعاني من المرض طوال 4 سنوات، أول سنتين كان التشخيص خاطئ، والسنتين الأخريين كان مريضاً ومعه كل ما يثبت مرضه من تحاليل وإشاعات كلها، ظهرها في الفيديو.

وأضاف هناك من ادعى وفاته، وأنه ليس مجبراً أن يثبت لأحد أنه مريض فهو لا يريد أموالاً من أحد أو مساعدة، ومن يريد تصديقه فليصدقه، ومن يرفض فلا يصدقه مؤكدا أن هناك كثيرين يدعوه ومنهم من عرض عليه أموالا ولكنه رفضها.

وأكدت نوال عثمان، والدة محمد قمصان، هناك من تواصل معها على أن محمد توفي، مضيفة أنها تتوجه بالدعاء على كل من يكذب نجلها، أن يكون مثله وتكون والدته مثلها ، فنجلها ظل يعاني طوال 4 سنوات ، وطوال سنتين كان التشخيص كان غلط، وسنتين يتعالج من السرطان، مضيفة أنها لم تكن تريد أن يعرف أحد بمرضه بالسرطان ، وحسبي الله ونعم الوكيل في كل من يظلم نجلها ، متسائلا كيف يدعي نجلها المرض بغرض الشهرة.

وكان محمد قمصان نشر على صفحته الشخصية يوم الثلاثاء، بوست قال فيه السرطان انتشر خلاص ان لله وانا إليه راجعون بقالي اربع سنين صابر وراضي وطول الوقت بقول وبشر الصابرين وصيتي ان اندفن بالنهار بلاش بالليل بخاف من الضلمة يا أما والله اطلعلكوا من تربتي، انا اخذت حظي في الدنيا بالمرض والمستشفيات فاضلي المكافأة بالجنه وجع طول الليل هينتهي العلاج هينتهي تعب امي هينتهي عايز منكوا طلب ادعوا ل امي واخواتي وكل الناس اللي بيحبوني بالصبر استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.

كما نشر يوم 26 ديسمبر الماضي على صفحته الشخصية، بدعي ربنا يشفيني ويقويني وارجع تاني سندك وظهرك زي ما إنتي طول عمرك سنداني،كل سنه وانتي سندي ف الحاجه الصغيره قبل الكبيره كل سنه وانتي مقوياني.



