تحرير 576 محضر وإعدام 1042 كجم من الأغذية الفاسده فى البحيرة.. صور

البحيرة - فريق المحافظات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها ومدى الإلتزام بالقوانين والإشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين .

في نفس السياق قامت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة، خلال شهر ديسمبر الماضي بالمرور على المنشآت الغذائية وعددهم 608 منشأة وتم سحب 1176 عينة، حيث أسفرت تلك الحملات عن الآتي: تحرير 576 محضر والتوصية بإيقاف 7 منشأه ، وإعدام 1042 كيلو جرام لأغذية مختلفة لعدم احتفاظها بخواصها الطبيعية وغير صالحه للإستخدام الآدمي و 18 لتر مياه غازيه وعصائر لانتهاء مده الصلاحية.

إصدار 3325 شهاده صحيه من مراكز الفحوص، وبلغ عدد الشهادات تحت الإشراف الصحى التى تم إعتمادها للمصدرين من شركات الأغذية 266 شهادة.