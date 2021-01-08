وكيل أوقاف كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بالمساجد والتوعية مستمرة.. صور

كفر الشيخ - محمد سليمان

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد بمدن وقرى المحافظة مفتوحة أمام المصلين وعددهم 4 آلاف و55 مسجداً، وتطبق بها كافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء المصليين الكمامات والصلاة على مصليات خاصة بكل مواطن إضافة لأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

وأضاف يونس"، لـ"اليوم السابع"، فى حالة رصد مخالفات فى أى مسجد من المساجد يتم إغلاقه فورا، مؤكداً أن هناك حملات من لجان المتابعة ومديرى إدارات الأوقاف الـ14 تمر على المساجد فى جولات مفاجئة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم نرصد مخالفات، وفى حالة رصد مخالفة سيتم الإعلان عن ذلك.

وقال يونس، إنه شدد على التوعية المستمرة للمصلين قبل كل صلاة بارتداء الكمامات وعدم دخول المساجد المصلى إلا مرتدياً الكمامة، حفاظا على صحته وصحة المصلين وأسرهم، مؤكداً أنه يتلقى تقارير يومية من لجان المتابعة وإدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة عن زياراتهم وجولاتهم.