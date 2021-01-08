اليوم السابع
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وكيل أوقاف كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بالمساجد والتوعية مستمرة.. صور

الجمعة، 08 يناير 2021 05:00 ص
وكيل أوقاف كفر الشيخ: لم نرصد مخالفات بالمساجد والتوعية مستمرة.. صور استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد
كفر الشيخ - محمد سليمان

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أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أن جميع المساجد بمدن وقرى المحافظة مفتوحة أمام المصلين وعددهم 4 آلاف و55 مسجداً، وتطبق بها كافة الإجراءات الاحترازية، من ارتداء المصليين الكمامات والصلاة على مصليات خاصة بكل مواطن إضافة لأعمال التعقيم والتطهير المستمرة.

وأضاف يونس"، لـ"اليوم السابع"، فى حالة رصد مخالفات فى أى مسجد من المساجد يتم إغلاقه فورا، مؤكداً أن هناك حملات من لجان المتابعة ومديرى إدارات الأوقاف الـ14 تمر على المساجد فى جولات مفاجئة، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية، ولم نرصد مخالفات، وفى حالة رصد مخالفة سيتم الإعلان عن ذلك.

وقال يونس، إنه شدد على التوعية المستمرة للمصلين قبل كل صلاة بارتداء الكمامات وعدم دخول المساجد المصلى إلا مرتدياً الكمامة، حفاظا على صحته وصحة المصلين وأسرهم، مؤكداً أنه يتلقى تقارير يومية من لجان المتابعة وإدارات الأوقاف بمراكز ومدن المحافظة عن زياراتهم وجولاتهم.

استمرار اعمال النعقيم والتطهير بالمساجد بكفر الشيخ
استمرار أعمال التعقيم والتطهير بالمساجد بكفر الشيخ

 

اعمال الرش خارج المساجد بكفر الشيخ
أعمال الرش خارج المساجد بكفر الشيخ
 
جانب من التعقيم والتطهير خارج وداخل المساجد
جانب من التعقيم والتطهير خارج وداخل المساجد
جانب من اعمال النظافة خارج المساجد
جانب من أعمال النظافة خارج المساجد

 


كفر الشيخ

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