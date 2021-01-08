مديرة مكتب الشرق الأوسط بواشنطن: تحقيقات حول إخفاق الشرطة فى حماية الكونجرس

كتب أحمد عبد الرحمن

قالت هبة القدسى مديرة مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، إن هناك تحقيقات تجرى من مكتب التحقيقات الفيدرالية حول إخفاق الشرطة الأمريكية من منع الحشود على اقتحام الكونجرس الأمريكى.

وأضافت خلال مداخلة عبر "سكايب"، ببرنامج "الحكاية"، على فضائية "MBC مصر"، مع الإعلامى عمرو أديب، أن الرئيس الأمريكى ونائبه هم من لهم سلطة استدعاء الحرس الوطنى، وقام بذلك نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس، متساءلة: "لماذا مستوى التأمين للمبنى لم يكن تأمينا عاليا وهناك شكوك حول نجاح اقتحام المبنى؟".

وذكرت أن هناك تحقيقات حول ما تم الحصول عليه من ملفات وأجهزة من الكونجرس، مشيرة إلى أنه تجرى محادثات مكثفة للتخلص من ترامب بأى شكل باعتباره شخصا مختلا عقليا.

وأشارت إلى أن نانسى بيلوسى رئيسة مجلس النواب الأمريكي، تخشى مما يقدم عليه ترامب، ووضع ترامب في صورة المختل عقليا، وهو نوع من الدعاية السياسية لوضع ترامب كأسوأ رئيس غير قادر على قيادة البلاد، موضحة أن بيلوسى بتاريخها الكبير في المشاحنات والخلافات مع ترامب تريد أن تعزل ترامب حتى لا يتمكن من ترشيح نفسه في 2024.

وأوضحت مديرة مكتب الشرق الأوسط بواشنطن، أنه بدأ التحضير لحفل تنصيب جو بايدن للرئاسة الأمريكية يوم 20 يناير، وسيكون حفل ضيق للغاية وبعدد قليل من الحاضرين.