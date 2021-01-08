عقد القران بعد الولادة.. حكاية زواج بعد ولادة غير شرعية داخل مستشفى بقنا

قنا صابر سعيد

شهدت مستشفى قنا العام حالة ولادة لفتاة تبلغ من العمر 20 عاما، وضعت جنينها داخل المستشفى دون معرفة والده، وعقب سؤالها تبين أنها أقامت علاقة غير شرعية مع أحد الشباب حملت على إثرها سفاحا.

وكشفت الأجهزة الأمنية بقنا تفاصيل الواقعة حين تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد ضبط عامل والد طفل وُلد داخل مستشفى قنا العام، لفتاة عشرينية، دون الاستدلال عن والده.

وتبين من التحريات وعقب بسؤال الفتاة، أنه ربطتها علاقة غير شرعية مع أحد جيرانها، حتى حملت منه ووضعت جنينها داخل المستشفى.

وعقب تقنين الإجراءات نجح تدخل القيادات الأمنية والشعبية، من التوصل إلى المتهم الذي اعترف بارتكابه الواقعة وتم عقد قرانه على الفتاة، ولكن الزواج لم يكتمل لضبطه وحسبه في قضايا سرقة.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.