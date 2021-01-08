تفاصيل خطة تطوير كورنيش النيل بمدينة إسنا فى الأقصر.. صور

تشهد مدينة إسنا بالأقصر، العمل على قدم وساق فى مشروع تجديد وتطوير كورنيش النيل لتحسين الصورة البصرية للمواطنين وظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى، وذلك تنفيذاً لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وبمتابعة إبراهيم نصير رئيس مركز ومدينة إسنا.

ويقول رئيس مركز ومدينة إسنا لـ"اليوم السابع"، إنه يتابع الإدارة الهندسية بالمركز الأعمال الجارية لتطوير وتجميل كورنيش إسنا، وكذلك رفع كفاءة الإنارة به بداية من المجلس القديم حتى الإدارة الصحية ومن قناطر إسنا القديمة حتى حديقة الخالدين، وأيضا المسافة ما بين الإدارة الصحية حتى كوبرى نجع الشيخ فضيل مرورا بالسجل المدنى الجديد، وذلك ضمن خطة تجديد وتطوير كورنيش إسنا لتحسين الصورة البصرية للمواطنين.

ويقول المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه شهدت المحافظة خلال الفترة الماضية العمل فى الكورنيش العلوى والسفلى لمدينة الأقصر، وتم تطوير 4 ميادين بالمنطقة وتطوير ساحة سيدى أبو الحجاج ونقل معدية الأهالى، وذلك بتكلفة مالية وقدرها 185 مليون جنيه، موضحاً أنه بالكورنيش تم نهو الجزء العلوى بنسبة تنفيذ 100% بطول 1700م، كما أنه جار العمل بالكورنيش السفلى بنسبة تنفيذ 70% .

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم نهو مرسى جديد بمنطقة المستشفى العام يستخدم كمرسى سياحى بالإضافة الى مرسى لمعدية الأهالى حاليا، كما تم التعاقد مع شركة القناة للترسانة النيلية (إحدى شركات قناة السويس) منذ العام الماضى على شراء 2 مركب (عبارة نهرية) بتكلفة 16مليون جنيه، لاستخدامهما كأتوبيس نهرى للتنزه بالنيل للأهالى والسائحين.

فيما نفذ مجلس مدينة الأقصر بمنطقة جنوب المدينة ، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس المدينة، وبإشراف حسن خليدى رئيس الحى وقيادة سمير سعود مسئول قطاع النظافة بحى جنوب، حملة نظافة وغسيل أرصفة كورنيش النيل والجزيرة الوسطى بشارع خالد بن الوليد بنطاق الحى، وأسفرت الحملة عن كنس ورفع الأتربة بالإضافة إلى غسيل أرصفة كورنيش النيل بدءً من ميدان الابروتيل وصولا حتى ميدان مرحبا كذلك من ميدان الابروتيل وصولا حتى ميدان الشيراتون بشارع خالد بن الوليد كما تم التأكد من تفريغ جميع الحاويات بكافة الشوارع الواقعة بنطاق الحى .

من جانبه، أكد العميد أيمن الشريف، استمرار حملات النظافة اليومية بنطاق كل حى، وذلك للارتقاء بمستوى النظافة والحفاظ على المظهر الحضارى للمدينة وتوفير بيئة آمنة خالية من التلوث بجميع شوارع مدينة الأقصر المختلفة.