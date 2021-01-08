بايدن: شغب الكونجرس سيساعد فى توحيد البلاد بعد الرعب الذى شعر به الجميع

كتبت: نهال أبو السعود

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه يعتقد أن الحصار العنيف لمبنى الكابيتول جعل من السهل توحيد البلاد، لأن الأمريكيين من كلا الحزبين شعروا بالرعب مما حدث، قائلا: "هدفي هو توحيد هذا البلد، وهو ما سيحدث بعد ما شعر الجميع من الجمهوريين والديمقراطيين بالرعب بعدما شاهدناه مؤخرا في الكابيتول".

وأشاد الرئيس المنتخب بالجمهوريين الذين استنكروا العنف والادعاءات التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات على نطاق واسع، والتى ساعدت في تحفيزها مثل ميت رومني، مشيرا إلى أنه تحدث إلى رومنى هذا الصباح، وأشاد بالسيناتور الجمهوري ووصفه بأنه "رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة".

يذكر أنه اخترقت العصابات المؤيدة لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في حوالي الساعة 2 ظهرًا يوم الأربعاء الماضى أثناء تأكيد تصويت الهيئة الانتخابية، مما أوقف مؤقتًا العملية لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفى أعقاب أعمال الشغب اعتقلت السلطات ما يقرب من 70 شخصًا وفرضت حظرًا للتجوال في الساعة 6 مساءً في واشنطن العاصمة من الأربعاء حتى صباح أمس الخميس.