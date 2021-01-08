اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 11:29 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بايدن: شغب الكونجرس سيساعد فى توحيد البلاد بعد الرعب الذى شعر به الجميع

الجمعة، 08 يناير 2021 10:42 م
بايدن: شغب الكونجرس سيساعد فى توحيد البلاد بعد الرعب الذى شعر به الجميع جو بايدن
كتبت: نهال أبو السعود

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن بأنه يعتقد أن الحصار العنيف لمبنى الكابيتول جعل من السهل توحيد البلاد، لأن الأمريكيين من كلا الحزبين شعروا بالرعب مما حدث، قائلا: "هدفي هو توحيد هذا البلد، وهو ما سيحدث بعد ما شعر الجميع من الجمهوريين والديمقراطيين بالرعب بعدما شاهدناه مؤخرا في الكابيتول".

وأشاد الرئيس المنتخب بالجمهوريين الذين استنكروا العنف والادعاءات التي لا أساس لها من تزوير الانتخابات على نطاق واسع، والتى ساعدت في تحفيزها مثل ميت رومني، مشيرا إلى أنه تحدث إلى رومنى هذا الصباح، وأشاد بالسيناتور الجمهوري ووصفه بأنه "رجل يتمتع بقدر كبير من النزاهة".

يذكر أنه اخترقت العصابات المؤيدة لترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في حوالي الساعة 2 ظهرًا يوم الأربعاء الماضى أثناء تأكيد تصويت الهيئة الانتخابية، مما أوقف مؤقتًا العملية لتأكيد فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وفى أعقاب أعمال الشغب اعتقلت السلطات ما يقرب من 70 شخصًا وفرضت حظرًا للتجوال في الساعة 6 مساءً في واشنطن العاصمة من الأربعاء حتى صباح أمس الخميس.


اقتحام الكونجرس

تنصيب بايدن

عزل ترامب

capitol

Capitol Hill

مظاهرات واشنطن

مظاهرات الكونجرس

حظر تجول

الشرطة الامريكية

اخبار أمريكا

دونالد ترامب

جو بايدن

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة