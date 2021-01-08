اليوم السابع
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خالد صلاح
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الهند تسجل 18139 إصابة جديدة و234 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

الجمعة، 08 يناير 2021 09:43 ص
الهند تسجل 18139 إصابة جديدة و234 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة لقاح كورونا في الهند
أ ش أ

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سجلت الهند 18 ألفا و139 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي المصابين في البلاد إلى 10 ملايين و413 ألفا و417 شخصا.
 
وذكرت وزارة الصحة - وفق ما أوردته صحيفة (تايمز أوف إنديا) الهندية اليوم الجمعة - أن البلاد سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 234 حالة وفاة جديدة، ليصل بذلك تراكمي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 150 ألفا و570 شخصا.
 
ووفقا لأحدث البيانات، يبلغ عدد الحالات النشطة في الهند حاليا 225 ألفا و449 حالة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 10 ملايين و37 ألفا و398 شخصا.
 

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