"الصعيد مش بعيد".. مشروع تخرج بإعلام القاهرة لدعم شباب الوجه القبلى

كتبت: شيماء حمدى

شاركت القارئة سمية سعيد امام حسنين عبر رسالتها إلى خدمة صحافة المواطن "باليوم السابع"، بفكرة مشروع تخرجها وعدد من زملاؤها بالفرقة الرابعة كلية اعلام جامعة القاهرة، حول دعم الصعيد وأبنائه.

وقالت القارئة:"احنا مجموعة طلاب في الفرقة الرابعة كلية اعلام جامعة القاهرة و مشروع تخرجنا عبارة عن حملة اجتماعية باسم ( عويلاتنا واحدة ) بتهدف لدعم الصعيد و تحسين الصورة الذهنية للصعيد و تمكين الشباب الصعيدي من خلال توفير فرص عمل او كورسات بخصومات".

تأتى هذه المشاركات ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".