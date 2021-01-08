اليوم السابع
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السودان ينفى التوصل لاتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا

الجمعة، 08 يناير 2021 02:12 م
السودان ينفى التوصل لاتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا رئيس مجلس الوزراء السودانى حمدوك
كتب محمد جمال

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نفى مسئول عسكرى سودانى، اليوم الجمعة، توصل بلاده إلى اتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا، وأكد بحسب "روسيا اليوم" إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن الحدود مع إثيوبيا، والحديث بخلاف ذلك غير صحيح"، مشيرا إلى أن "هناك مشاورات فقط، لعقد اجتماعات للجنة الحدود مع إثيوبيا، ولم نتفق على موعد".

وأضاف بحسب وكالة الأنباء الإثيوبية: "يوجد هدوء حذر على الحدود مع إثيوبيا، ولا اشتباكات عسكرية"، مشيرا إلى أن "القوات المسلحة السودانية، أعادت الانتشار داخل أراضيها، ولم تتجاوز أو تتوغل داخل الأراضي الإثيوبية".

هذا وقد دعت وزارة الخارجية السودانية، أمس الخميس، إلى تخطيط الحدود مع إثيوبيا، معتبرة أن ذلك يمثل "حلا ناجحا" للمشاكل كافة، وقال وزير الخارجية السوداني المكلف، عمر قمر الدين، لدى لقائه رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، في العاصمة جوبا: "أكدنا للقيادة في جنوب السودان، أن السودان بسط سيطرته على أراضيه".

وأضاف قمر الدين: "نحن وإخوتنا في إثيوبيا سنصل إلى حلول طالما اتفقنا على مسألة الحدود"، معتبرا أن "تخطيطها بين البلدين يمثل حلا ناجعا لكل المشاكل".

هذا واتهمت إثيوبيا الأربعاء الماضي، السودان، "بانتهاك الاتفاق الموقع بين البلدين عام 1972 بشأن القضايا الحدودية وذلك بغزو الأراضي الإثيوبية".


حمدوك

السودان

اثيوبيا

الخرطوم

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