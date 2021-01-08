البيت الأبيض يقيل المستشار الخاص بشئون إيران فى وزارة الخارجية الأمريكية

كتب أحمد عرفة

ذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن البيت الأبيض يقيل جابرييل نورونها المستشار الخاص بشئون إيران فى وزارة الخارجية الأمريكية، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضافت وسائل إعلام أمريكية، أن إقالة المستشار الخاص بشؤون إيران في وزارة الخارجية الأمريكية جاءت بعد أن قال في تغريدة إن دونالد ترامب غير لائق للبقاء في منصبه.

وفى وقت سابق طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أى معلومات تساعد في تحديد هوية مثيرى الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".