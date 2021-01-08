وأضاف البيان أن عمليات التفتيش التى تمت في إطار هذه القضية مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على جوازي سفر، أحدهما فرنسي والثاني برتغالي، محرر محاضر عن سرقتهما على المستوى الدولي في بيانات منظمة الأنتربول، وسندات هوية ورخص قيادة مسجلة بأسماء مواطنين فرنسيين وبرتغاليين وإيطاليين، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين المغربية والأجنبية.



و افاد البيان انه تم إيداع المواطن اللبناني البالغ من العمر 57 سنة، قيد الحجز على خلفية التحريات الذي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، كما تم التنسيق مع الانتربول والمكاتب المركزية له في الدول المعنية، لتحديد ظروف وملابسات التصريح بسرقة جوازات السفر المحجوزة لدى الشخص المضبوط والمحتجز على ذمة هذه القضية.