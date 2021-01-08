أمطار غزيرة ورعدية فى السعودية.. والأرصاد تحذر من السيول.. فيديو

كتب محمد سعودي

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصورا توثق هطول الأمطار الغزيرة والرعدية في مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية، فيما أصدر المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تحذيرات، حول حالة الطقس في القصيم ومكة المكرمة والرياض وحائل والشرقية.

وأظهرت مقاطع الفيديو، هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد السيول في بعض المناطق، وخلال الساعات الماضية، سقطت سيارة عائلة سعودية في مجرى وادي أضم (الجفرة) مساء الخميس، وحاصرتها مياه السيول وكادت تجرفها، وقد نجح الدفاع المدني بمحافظة أضم إنقاذ هذه العائلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية".

وأصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد بيانا، أوضح فيه أن منطقة القصيم قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.



وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد، قد أشار في وقت سابق، إلى أن منطقة حائل تشهد ضبابا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.



الامطار في السعودية

الأمطار تنهمر بغزارة على تهامة الشفا في #الطائف منطقة #مكة_المكرمة



عبر:

ناصر البقمي pic.twitter.com/HvUQBcXvDn — العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 8, 2021



الرياض



الطقس في السعودية



أمطار في الرياض