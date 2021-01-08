أمطار غزيرة ورعدية فى السعودية.. والأرصاد تحذر من السيول.. فيديو

تداول العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو وصورا توثق هطول الأمطار الغزيرة والرعدية في مناطق متفرقة بالمملكة العربية السعودية، فيما أصدر المركز الوطنى للأرصاد فى المملكة عبر نظام الإنذار المبكر عدة تحذيرات، حول حالة الطقس في القصيم ومكة المكرمة والرياض وحائل والشرقية.
امطار غزيرة غرب #الجبيل الان ⛈— Eastern.Weatherطقس _الشرقية (@Taqs_Sharqyah) January 8, 2021
تصوير عضو الرابطة المميز
عبدالعزيز العسيري ❤️⚡️#يوم_الجمعة #الشرقية pic.twitter.com/dOXJQ28KPe
وأظهرت مقاطع الفيديو، هطول الأمطار الغزيرة والمتوسطة والتي وصلت في بعض الأحيان إلى حد السيول في بعض المناطق، وخلال الساعات الماضية، سقطت سيارة عائلة سعودية في مجرى وادي أضم (الجفرة) مساء الخميس، وحاصرتها مياه السيول وكادت تجرفها، وقد نجح الدفاع المدني بمحافظة أضم إنقاذ هذه العائلة، وفقا لما ذكرته صحيفة "سبق" السعودية".
January 8, 2021
أمطار غزيرة على #خميس_مشيط منطقة #عسير.— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 8, 2021
عبر:
مبارك ال حويدر pic.twitter.com/e8LqMwWZW1
وأصدر المركز الوطني السعودي للأرصاد بيانا، أوضح فيه أن منطقة القصيم قد تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وسيول وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة البدائع والبكيرية والرس والمذنب والنبهانية وبريدة ورياض الخبراء وعقلة الصقور وعنيزة وعيون الجواء.
وكان المركز الوطني السعودي للأرصاد، قد أشار في وقت سابق، إلى أن منطقة حائل تشهد ضبابا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان والغزالة وبقعاء وحائل وسميراء وموقق.
#منطقة_عسير— المختار(ابو عبدالعزيز) (@bc5_m) January 8, 2021
امطار تنومه#اللهم_صل_وسلم_على_نبينا_محمد pic.twitter.com/PfrFcEiKlV
الامطار في السعودية
الأمطار تنهمر بغزارة على تهامة الشفا في #الطائف منطقة #مكة_المكرمة— العربية الطقس (@AlArabiya_Taqs) January 8, 2021
عبر:
ناصر البقمي pic.twitter.com/HvUQBcXvDn
الرياض
الطقس في السعودية
أمطار في الرياض
أمطار في عسير
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