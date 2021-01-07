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CNN: نقل شاب للمستشفى فى حالة حرجة بعد سقوطه من شرفة الكونجرس

الخميس، 07 يناير 2021 01:27 ص
CNN: نقل شاب للمستشفى فى حالة حرجة بعد سقوطه من شرفة الكونجرس الكونجرس
كتب أحمد عرفة

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قالت شبكة CNN الأمريكية، إنه جرى نقل شاب إلى المستشفى في حالة حرجة بعد سقوطه من الشرفة الغربية لمبنى الكونجرس، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش: هكذا يتم الاعتراض على نتائج الانتخابات في جمهورية الموز وليس في دولة ديمقراطية.

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، باحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن.

وتتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب. واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.

ودحضت مراجعات فى الولايات وعلى مستوى اتحادى مزاعم ترامب بحدوث تزوير كبير فى الانتخابات حتى فى الوقت الذى فشلت فيه الجهود القانونية اليائسة بشكل متزايد من جانب حملته وحلفائه بخصوص الحق فى إلغاء الانتخابات فى العديد من المحاكم وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة يوم 20 يناير الجارى.

 

 


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