اليوم السابع
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وكيل "الصحة" بالبحيرة يكشف حقيقة فيديو لمريض يدّعى نقص الاكسجين بمستشفى الصدر

الخميس، 07 يناير 2021 03:43 م
وكيل "الصحة" بالبحيرة يكشف حقيقة فيديو لمريض يدّعى نقص الاكسجين بمستشفى الصدر وكيل وزارة الصحة فى البحيرة
كتب خالد إبراهيم

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رد الدكتور محمود طلحة مرسى وكيل وزارة الصحة بالبحيرة على شائعات نقص الأكسجين في مستشفى صدر دمنهور، وتحديدا الفيديو الذى انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لأحد المرضى، وهو بسرير المستشفى ويقول "احنا في مستشفى دمنهور.. الأكسجين ناقص علينا.. الناس بتموت" وأخذ يردد الجملة أكثر من مرة، أثناء قيام الطاقم الطبي بمساعدته.

وقال مرسى خلال الفيديو، "ما نشره أحد المرضى في مستشفى الصدر بدمنهور وادعى فيه نقص الاكسجين في المستشفى غير صحيح.. فالحقيقة أن مستشفى الصدر كان بها 6 آلاف لتر اكسجين.. ثم تم التزويد فجرا بـ 10 آلاف لتر أكسجين.. فأصبح في المستشفى 16 ألف لتر أكسجين.. وهذا المريض الله يشفيه .. دخل المستشفى الساعة 2 فجرا.. صور الفيديو 10 صباحا.. وكان في المستشفى بعد ساعات قليلة 60 أسطوانة أكسجين .. وكان يوجد في ديوان المديرية 250 أسطوانة ممتلئة، ونحركهم بين المستشفيات بحسب الاحتياجات"
 

المريض
المريض

 

وتابع، "لم يكن هناك "تانك" فارغ .. فبعد ساعتين من دخول الحالة أصبح هناك 16 ألف لتر أكسجين.. ولهذا الفيديو على غير حقيقة.. ولا أدرى هدف الفيديو.. فهذا يثير الرأي العام.. وحينما نركز في الفيديو سنجد صوت الأكسجين واضحا"

وكيل وزارة الصحة فى البحيرة
وكيل وزارة الصحة فى البحيرة

 

وأضاف، "محافظة البحيرة بها 2200 أسطوانة. يكفوا محافظتين.. وأمس وضعت في مستشفيات البحيرة 35 ألف لتر من الوزارة، وهو ما يعنى أن التانكات حينما تكون في خطر، يكون بداخلها 50% .. "عمرها ماكانت زيرو.. والوزارة مابتسيبناش"

 

وأردف، "جميعنا نهتم بالمرضى على مدار الـ 24 ساعة.. والدعم والمتابعة الكاملين من المحافظ.. ومتابعة على مدار 24 ساعة مع غرفة الطوارئ في الوزارة.. ونتمنى الشفاء العاجل لكل المرضى.. وادعوا المواطنين للإلتزام بالإجراءات الاحترازية.. وكل ما نريده أن يقول المرضى الحقيقة فقط.. فالحالة التي ظهرت في الفيديو دخل المستشفى الساعة 2.. وقدم له كل اللازم من علاج وتوفير كافة اللازم له.. فلماذا يظهر فى هذا الفيديو.. فالوضع آمن حاليا"

 

 


وكيل وزارة الصحة

وزارة الصحة

نقص الاكسجين

مستشفى الصدر

دمنهور

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