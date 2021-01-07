وزير خارجية إيطاليا يهنئ بايدن بعد تصديق الكونجرس على فوزه ويندد بالعنف

فاطمة شوقى

تقدم وزير الخارجية الإيطالى، لويجى دى مايو، اليوم الخميس، بالتهنئة لمرشح الحزب الديمقراطى الأمريكى جو بايدن على تصديق الكونجرس الأمريكى على فوزه بالانتخابات الرئاسية.

وكتب رئيس الدبلوماسية الإيطالية فى تغريدة باللغة الإنجليزية: "نحن حريصون على العمل مع الإدارة الجديدة ومتحدون فى دعم الديمقراطية"، وأضاف: "بوسع الولايات المتحدة الاعتماد على إيطاليا كحليف قوى وشريك استراتيجى"، حسبما قالت وكالة "آكى" الإيطالية.

وكان دى مايو قد رأى فى تغريدة سابقة مساء أمس أن "ما يحدث فى واشنطن بهذه الساعات خطير للغاية ووصمة عار حقيقية على الديمقراطية واعتداء على حرية الشعب الأمريكى".

وقال: "ندين بشدة جميع أشكال العنف، على أمل أن يكون هناك انتقال منظم وسلمي للسلطة في أسرع وقت ممكن".