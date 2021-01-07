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مقتل 4 عناصر من الحشد الشعبى العراقى جراء استهداف جوى

الخميس، 07 يناير 2021 05:07 م
مقتل 4 عناصر من الحشد الشعبى العراقى جراء استهداف جوى الحشد الشعبى
كتب أحمد عرفة

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أكد المرصد السوري، مقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي جراء استهداف جوي أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية قرب مدينة البوكمال، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي، إن الجيش العراقى خرج منتصرا من حرب داعش ومحاولات كسر هيبته وطمس هويته.

وأضاف مصطفى الكاظمى، أن العراق لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية والدولية بعد اليوم.

وتابع رئيس وزراء العراق، أن القرار العراقي لن يكون بعد اليوم بيد المغامرين، مستطردا: لن نسمح باختطاف القرار الوطني في العراق.


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