وشهد الكونجرس أمس أحداث شغب عنيفة، تسبب فيها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعدما اقتحموا "الكابيتول" واحتلوا عددا من القاعات وخربوا بعض المرافق.



من جهة أخرى، قال قائد شرطة واشنطن إن القوات اعتقلت 52 شخصا فيما يتعلق بالأحداث غير المسبوقة.