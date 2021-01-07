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كبير موظفى البيت الأبيض السابق بإدارة ترامب يطالب بالبدء فى إجراءات عزل الرئيس

الخميس، 07 يناير 2021 11:53 م
كبير موظفى البيت الأبيض السابق بإدارة ترامب يطالب بالبدء فى إجراءات عزل الرئيس ترامب
كتب أحمد عرفة

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قال جون كيلي، كبير موظفي البيت الأبيض السابق، بإدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، إنه ينبغي البدء فورا في إجراءات عزل دونالد ترامب عبر الدستور، وفقا لمصادر إعلامية.

وأضاف أنه على أعضاء إدارة ترامب تفعيل التعديل 25 لإقالة الرئيس الأمريكي، متابعًا: "لو كنت في منصبي الآن لصوتت لعزل الرئيس الأمريكى".

وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد في تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".

 

 

 


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