صحيفة سعودية: إزاحة الحواجز الخرسانية فى منفذ سلوى الحدودى مع قطر

كتب : أحمد جمعة

قالت صحيفة اليوم السعودية، مساء اليوم الخميس، إن الجهات المعنية فى منفذ سلوى الحدودى مع قطر تقوم بالعمل على رفع الحواجز الخرسانية في مواصلة للإجراءات الرسمية، استعداداً لاستقبال المسافرين خلال الساعات القادمة.

ونقلت الصحيفة عن مصادر تأكيدها أن جهات الاختصاص فى المنفذ قامت باستدعاء الكوادر "الجمارك، الجوازات، الجهات الأمنية" وتأمين كافة اللوازم الخدمية واللوجستية استعداداً لبدء التشغيل، والذي من المترقب أن تصدر الجهات العليا بيانا بخصوصه.

وأكدت الصحيفة أنه يجرى العمل والتنسيق بين منفذ "أبو سمرة" في الجانب القطرى، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت الصحيفة إلى تواجد كوادر من وزارة الصحة السعودية للإشراف والتنسيق لكل ما يضمن سلامة المسافرين من المنفذ وتطبيقهم كافة الإجراءات الاحترازية المعمول بها في المنافذ السعودية.