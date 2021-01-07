شركة تسويق تطرد عامل ارتدى شارتها خلال اقتحام الكونجرس بأمريكا.. اعرف القصة

كتب هيثم سلامة

طردت شركة تسويق فى ولاية ماريلاند الأمريكية، أحد أنصار الرئيس الامريكى دونالد ترامب، كان ضمن مجموعة من الأفراد الذين اقتحموا مبنى الكابيتول، وذلك بعد ظهور تصريح عمله معلقا حول رقبته خلال أعمال الشغب.

وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن شركة نافيستار للتسويق أصدرت بيانًا جاء فيه، أنها أبلغت بأن رجلا كان يرتدى شارتها ظهر داخل مبنى الكابيتول الأمريكى فى 6 يناير 2021 أثناء الاختراق الأمنى وبعد مراجعة الصور تم إنهاء خدمة الموظف المعني.

وأفادت "الصحيفة" أن صورة للموظف مجهول الهوية التقطت داخل مبنى الكابيتول وقالت الشركة فى وقت لاحق إنها تتعاون مع السلطات.

وأضافت الشركة، أنها تدعم حق جميع الموظفين فى الممارسة السلمية والمشروعة لحرية التعبير، فإن أى موظف يظهر سلوكًا خطيرًا يهدد صحة وسلامة الآخرين لن يكون لديه فرصة عمل وتظهره عدة صور للعامل إلى جانب مؤيد ترامب الشهير الموشوم والذى يرتدى قرونًا وقبعة من الفرو وطلاءً للوجه.

وأستطرد التقرير،أنه تم اعتقال 68 شخصًا وتوفى أربعة أخرين خلال عملية الاقتحام وقد اتُهم معظم الذين تم القبض عليهم بالفعل بارتكاب انتهاكات حظر التجول.

ويواجه آخرون اتهامات بحمل سلاح بدون ترخيص، و قال نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالى السابق ، أندرو مكابى ، إن المكتب يجب أن يجعل "تحديد واعتقال ومقاضاة كل شخص يمكنك دخول مبنى الكابيتول أمس" أولوية قصوى وتم بالفعل تحديد بعض أولئك الذين شاركوا على الإنترنت كأعضاء فى مجموعات اليمين المتطرف والقوميين البيض والنازيين الجدد وهم من ولايات فى جميع أنحاء البلاد بما فى ذلك أريزونا وميشيجان وجورجيا وبنسلفانيا ونورث كارولينا وأوريجون.

من جانب أخر، أحد هؤلاء هو ريتشارد "بيجو" بارنيت ، البالغ من العمر 60 عامًا والذى وضع قدميه على مكتب رئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى فى مكتبها.