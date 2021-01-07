شبورة كثيفة على الطريق الدولى الساحلى "كفر الشيخ - بلطيم".. فيديو

كفر الشيخ محمد سليمان

شهد الطريق الدولى الساحلى وروافده بكفر الشيخ والرابطة بين 6 محافظات "كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، الغربية"، شبورة مائية كثيفة مساء اليوم الخميس، ما تسبب فى صعوبة الرؤية لقائدى المركبات العامة والخاصة على الطريق.

وطالب مرور كفر الشيخ، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

وتابع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، حركة السيارات والطريق الدولى الساحلى من كفر الشيخ للمحافظات المجاورة، بعد انقشاع الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب إدارة المرور بكفر الشيخ بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.























