اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 يناير 2021 12:13 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

شبورة كثيفة على الطريق الدولى الساحلى "كفر الشيخ - بلطيم".. فيديو

الخميس، 07 يناير 2021 10:51 م
شبورة كثيفة على الطريق الدولى الساحلى "كفر الشيخ - بلطيم".. فيديو شبورة
كفر الشيخ محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الطريق الدولى الساحلى وروافده بكفر الشيخ والرابطة بين 6 محافظات "كفر الشيخ، الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، دمياط، الغربية"، شبورة مائية كثيفة مساء اليوم الخميس، ما تسبب فى صعوبة الرؤية لقائدى المركبات العامة والخاصة على الطريق.

وطالب مرور كفر الشيخ، المواطنين بالالتزام بالسرعات القانونية وترك مسافة بين السيارات وبعضها خشية حدوث إنزلاق لأى سيارة، وعدم تخطى السيارات الأخرى أثناء السير مع الالتزام بالحارة الوسطى والاسترشاد بالخطوط الأرضية، وزيادة مسافات الأمان بين السيارات، مع منع التوقف على الطريق للسيارات، واستخدام آلة التنبيه على فترات متقطعة لإشعار الآخرين بوجود السيارة.

 

وتابع اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد، مدير إدارة المرور، والعقيد سامح العزب، وكيل إدارة المرور، حركة السيارات والطريق الدولى الساحلى من كفر الشيخ للمحافظات المجاورة، بعد انقشاع الشبورة، وسط تواجد الخدمات منعا لوقوع أى حوادث مرورية، ووضوح الرؤية، وتهيب إدارة المرور بكفر الشيخ بقائدى السيارات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

شبورة-مائية-كثيفة-على-الطريق-الدولى-الساحلى-كفر-الشيخ-بلطيم-(1)
 

 

شبورة-مائية-كثيفة-على-الطريق-الدولى-الساحلى-كفر-الشيخ-بلطيم-(2)
 

 

شبورة-مائية-كثيفة-على-الطريق-الدولى-الساحلى-كفر-الشيخ-بلطيم-(3)
 

 

شبورة-مائية-كثيفة-على-الطريق-الدولى-الساحلى-كفر-الشيخ-بلطيم-(4)
 

 

شبورة-مائية-كثيفة-على-الطريق-الدولى-الساحلى-كفر-الشيخ-بلطيم-(10)
 

 

شبورة-مائية-كثيفة-على-الطريق-الدولى-الساحلى-كفر-الشيخ-بلطيم-(12)
 

 


شبورة مائية

كفر الشيخ

الطريق الدولى الساحلة

بلطيم

اخبار كفر الشيخ

مرور كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

المرور يواجه الشبورة الكثيفة.. غلق 8 محاور حتى الآن أبرزها الإسكندرية والعلمين والدولى و30 يونيو.. والإدارة العامة: نشر سيارات الإغاثة ومتابعة لحظية لحركة السيارات.. والتنسيق مع الأرصاد الجوية لمعرفة حالة الطقس

الخميس، 07 يناير 2021 01:53 ص

تعرف على إرشادات المرور للوقاية من حوادث الشبورة بعد غلق 5 محاور

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:13 م

غلق طريق الإسكندرية الصحراوى بسبب الشبورة الكثيفة منعا للحوادث

الأربعاء، 06 يناير 2021 09:32 م

غلق دير سانت كاترين ضمن تدابير مواجهة كورونا

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:49 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة