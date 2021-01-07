ودعا إلى إدانة العنف، الذي حدث من قبل معارضين لترامب في مناطق أخرى من البلاد مثل مدينة سياتل"، وتحدث جراهام عما حققه الرئيس ترامب في فترة رئاسته مثل تأمين حدود أميركا وإنتاج اللقاح وتحقيق سلام في الشرق الأوسط، وقال "كل هذا دمره الرئيس بسبب أنصاره الذين اقتحموا الكونجرس".



وأعرب عن رفضه للأصوات المطالبة بعزل الرئيس بتفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور، مؤكدا أن انتقال السلطة سيتم بطريقة سلمية وشرعية.