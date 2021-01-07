رئيس "الشئون الخارجية" بالنواب الأمريكى: يجب عزل ترامب بتفعيل التعديل 25 أو محاكمته

كتب أحمد عرفة

قال رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، إن الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أكد من خلال تشجيعه على التمرد، أنه خطر على الولايات المتحدة، وفقا لمصادر إعلامية.



وأضاف رئيس لجنة الشئون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي، أنه يجب عزل دونالد ترامب من خلال تفعيل التعديل 25 أو محاكمته دستوريا.



وفى وقت سابق، طلب مكتب التحقيقات الفيدرالي من الأمريكيين تقديم أي معلومات تساعد في تحديد هوية مثيري الشغب بالكونجرس، بدورها أكدت وكالة بلومبرج الأمريكية، استقالة مدير الشؤون الأوروبية والروسية من مجلس الأمن القومي الأمريكي على خلفية أحداث الكونجرس.

فيما ووجه مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، رسالة إلى المخربين الذين دمروا مبنى الكابيتول، حسب وصفه، على حسابه بموقع "تويتر"، قائلا: "أولئك الذين عاثوا الخراب في مبنى الكابيتول، لم تفوزوا.. العنف لا ينتصر أبدًا.. الحرية تفوز.. ولا يزال هذا بيت الشعب".

وكان لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص حتفهم بعد أن اقتحم أنصار الرئيس ترامب مبنى الكابيتول الأمريكي في واشنطن العاصمة، أمس، الأربعاء، مما أجبر الكونجرس على الإخلاء، حيث قام المشرعون بفرز الأصوات الانتخابية للتصديق على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن في انتخابات نوفمبر.

اندلعت الفوضى بعد وقت قصير من إلقاء ترامب خطابًا مرة أخرى زعم فيه زوراً أنه فاز بولاية ثانية وتعهد بأنه "لن يتنازل أبدًا".

أطلقت الشرطة النار على امرأة، وقتلت بعد اختراق مبنى الكابيتول ومحاولة دخول غرفة مجلس النواب، وتوفي ثلاثة آخرون نتيجة "حالات طوارئ طبية"، بحسب إدارة شرطة العاصمة واشنطن.

وجرى نشر قوات من فرجينيا وماريلاند والحرس الوطني في العاصمة للمساعدة في قمع العنف. بعد عدة ساعات من الاقتحام، أعلنت السلطات أنه تم تأمين مبنى الكابيتول.

مع اندلاع الفوضى، طلب ترامب، من مؤيديه العودة إلى ديارهم لكنه كرر الادعاء بأن الانتخابات قد سُرقت. وقال: "يجب أن ننعم بالسلام، يجب أن يكون لدينا القانون والنظام".

وقالت الشرطة، إنه تم القبض على 52 شخصا، أربعة منهم على صلة بتهم أسلحة، وتم ضبط ستة أسلحة نارية. كما تم العثور على قنبلتين، أحدهما بالقرب من اللجنة الوطنية الجمهورية والأخرى بالقرب من اللجنة الوطنية الديمقراطية، إلى جانب مبرد مملوء بزجاجات المولوتوف.