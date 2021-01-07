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حكومة بريطانيا تقرر 9 آلاف إسترلينى إغاثة بسبب كورونا..وعدد المصابين يتخطى المليون

الخميس، 07 يناير 2021 12:59 م
حكومة بريطانيا تقرر 9 آلاف إسترلينى إغاثة بسبب كورونا..وعدد المصابين يتخطى المليون كورونا يجتاح بريطانيا
كتبت: نهال أبو السعود

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صرح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بإن السلالة الجديدة لفيروس كورونا، دفعت معدل الإصابة إلى واحد من كل 50 في جميع أنحاء البلاد، وواحد من كل 30 في لندن فقط، مما يتركه بلا خيار سوى الإعلان عن الإغلاق الوطني لهذا الأسبوع، وفي علامة مقلقة على السباق مع الزمن الذي تواجهه المملكة المتحدة الآن، يكاد عدد المصابين بالفيروس يتخطى 1.3 مليون شخص تم تطعيمهم حتى الآن ضد المرض.

في الوقت الذي تكافح فيه بريطانيا للسيطرة على متحول كورونا الجديد ، أكد جونسون أن المسافرين إلى المملكة المتحدة سيواجهون اختبارات جديدة لمنع الفيروس من دخول البلاد من الخارج، وكرر تعهده بتلقيح حوالي 13 مليون شخص بحلول منتصف فبراير للسماح بأسرع ما يمكن بتخفيف الإغلاق وأعلن أن ما يقرب من واحد من كل أربعة ممن تجاوزوا الثمانينيات قد تم تطعيمهم بالفعل، لكنه حذر من أنه ستكون هناك "أسابيع طويلة قادمة وعلينا المثابرة على هذه القيود".

وقبل ساعات من ذلك، حذر وزير مكتب مجلس الوزراء مايكل جوف من أن قيود الإغلاق قد تظل سارية حتى مارس، حيث سيستغرق الأمر بضعة أسابيع لمن تم تطعيمهم في فبراير لتطوير المناعة، ومع وصول حقيقة إغلاق آخر أعلن المستشار ريشي سوناك عن منحة جديدة تصل قيمتها إلى 9000 جنيه إسترليني لعمال التجزئة والضيافة والترفيه المتأثرة.

وألمح جونسون أيضًا إلى أن الحكومة ستنظر مرة أخرى في الرسوم التي يدفعها طلاب الجامعة مقابل الإقامة التي لا يمكنهم استخدامها حاليًا، وفي محاولة لتخفيف القلق العام المتزايد ، كما أعلن أن الوزراء سيقدمون تحديثات يومية عن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد Covid-19 اعتبارًا من يوم الاثنين.

جاء تقدير 1.1 مليون شخص مصاب في منازل خاصة في إنجلترا من مكتب الإحصاء الوطني (ONS) والتي تعادل ما يقرب من 2 % من السكان ، أو واحد من كل 50 شخصًا ، بين 27 ديسمبر و 2 يناير.

أظهرت الأرقام الرسمية أيضًا أن العدد المسجل لحالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة مختبريًا وصل إلى مستوى جديد بلغ 60916 شخصًا ، بينما توفي 830 شخصًا آخر في غضون 28 يومًا من اختبار فيروس كورونا المستجد.


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إصابات كورونا

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