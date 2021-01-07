انقطاع المياه عن قرية الزوايدة بقنا لتطهير الخزانات الجمعة المقبلة

قنا صابر سعيد

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، عن ضعف وانقطاع المياه قرية الزوايدة بمركز نقادة جنوبي محافظة قنا، الجمعة المقبلة، لتطهير خزانات المياه.

وأوضحت شركة المياه، أنه نظرا لتطهير خزانات المياه من الساعة الواحدة بعد الظهر إلى الساعة 5 مساء، طبقا للإشارة الواردة لنا من غرفة عمليات المحافظة ومجلس مدينة نقادة سيتم الانقطاع عن القرية في تلك المدة.

وأهابت الشركة، بأهالى قرية الزوايدة، وأصحاب المخابز تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة من الانقطاع، لافتا إلى عودتها فور انتهاء أعمال التطهير.