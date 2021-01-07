وأضاف آدم كينزينجر أن ترامب "أثار المشاعر" التي "أشعلت التمرد"، مشيراً إلى أنه "حان الوقت لاستدعاء التعديل الخامس والعشرين وإنهاء هذا الكابوس"، وجاءت تلك الدعوة غداة أعمال شغب قام بها أنصار ترامب في مبنى الكونغرس أثناء المصادقة على فوز الرئيس المنتخب جو بايدن، وأدت إلى مقتل 4 أشخاص.