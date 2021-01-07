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دعا النائب الجمهوري الأمريكي عن ولاية إلينوى، آدم كينزينجر، إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين من الدستور لإقالة الرئيس دونالد ترامب من منصبه، وقال كينزينجر - في فيديو نشره عبر موقع التدوينات القصيرة (تويتر)، حسبما نقلت شبكة (سي.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية اليوم /الخميس/ - إنه بات من الواضح أمس أن ترامب "تخلى عن واجبه في حماية الشعب الأمريكي وبيت الشعب".