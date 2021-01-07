المبعوث الأمريكى لأيرلندا الشمالية يستقيل احتجاجا على أعمال العنف بالكونجرس

كتب سمير حسنى

ذكرت شبكة CNBC، أن ميك مولفيني المبعوث الأمريكى الخاص لإيرلندا الشمالية قدم استقالته اليوم احتجاجا على أعمال العنف في الكونجرس الأمريكي أمس، الأربعاء.

كان رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وصف العنف في مبنى الكونجرس بأنه مثير للخزى وعمل إجرامي مثل أعمال الشغب الصيف الماضي.