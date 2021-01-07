المبعوث الأمريكى لأيرلندا الشمالية يستقيل احتجاجا على أعمال العنف بالكونجرس

ذكرت شبكة CNBC، أن ميك مولفيني المبعوث الأمريكى الخاص لإيرلندا الشمالية قدم استقالته اليوم احتجاجا على أعمال العنف في الكونجرس الأمريكي أمس، الأربعاء.
كان رودي جولياني محامي الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، وصف العنف في مبنى الكونجرس بأنه مثير للخزى وعمل إجرامي مثل أعمال الشغب الصيف الماضي.
وقال محامي ترامب فى تغريدة عبر حسابه على تويتر: "هذا العنف مدان بأشد العبارات .. ويتعارض مع قيمنا"، وأضاف: "قضيتنا هى الحصول على تصويت نزيه وإنهاء تزوير الناخبين قبل أن يصبح تكتيكًا دائمًا للحزب الديمقراطى".
ووافق مجلس الشيوخ والنواب الأمريكيين في جلستهما المشتركة على التصديق على فوز جو بايدن بانتخابات الرئاسة الأمريكية، بأكثر من 270 صوتا.
ورفض مجلس النواب الأمريكى، منذ قليل، الطعن على نتائج انتخابات الرئاسة الأمريكية فى ولاية بنسلفانيا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة