اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 يناير 2021 04:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

الذهب الأحمر يتلألأ فى مزارع القليوبية.. انطلاق موسم حصاد الفراولة.. فيديو

الخميس، 07 يناير 2021 03:40 م
الذهب الأحمر يتلألأ فى مزارع القليوبية.. انطلاق موسم حصاد الفراولة.. فيديو الفراولة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تشتهر محافظة القليوبية، بزراعة الفراولة، والتى أصبح لها مذاق خاص من مزارعها، وهى مصدر دخل أساسى لبعض قرى مركزى شبين القناطر وطوخ، لترفع قرى تلك المراكز راية العمل عبادة، وعدم وجود عاطل واحد خلال موسم زراعة الفراولة، وتسعى المحافظة حاليا ممثلة فى مديرية الزراعة على زيادة نسبة المساحة المزروعة بها، وذلك فى ظل الخدمات التى تسعى الدولة على تقديمها خلال السنوات الماضية، ليحصل المزارع على هامش ربح يمكنه من المواصلة ويكون ناتجا لمجهوده طوال العام فى عملية الزراعة.

 
وفى هذا الإطار، حرص "اليوم السابع"، على معايشة انطلاق موسم حصاد الفراولة بمزارع القليوبية، والتعرف على مشاكلها من المزارعين، وسبل العمل للحصول على منتج متميز كعادتها محافظة القليوبية، فى ظل المنظومة التى حرصت مديرية الزراعة على تطبيقها بالتعاون مع صغار الفلاحين للدخول لمنظومة التكويد لتصدير المنتجات الخاصة بهم للخارج، وتحقيق أرباح جيدة للفلاح. 
 
فى البداية، قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن الدولة تسعى للوقوف بجانب المزارع المصرى، من خلال تقديم كل وسائل الدعم له على اختلاف أشكالها، من تدريب وتوفير أسمدة ومبيدات، إلى جانب المتابعة المستمرة معه للتعرف على مشاكله، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة دورات لتدريب مزارعى الفراولة للدخول فى منظومة التكويد والتصدير، وبإشراف مديرية الزراعة بالقليوبية، حيث تم تنظيم دورات بمركزى طوخ وشبين القناطر حيث تتركز زراعات الفراولة، حضر تلك الدورات على مدار الفترة الماضية ما يزيد عن 300 مزارع.
 
 

اخبار القليوبية

الفراولة

حصاد الفراولة

موسم حصاد الفراولة

حصاد الفراولة بالقليوبية

فراولة القليوبية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حرب الفراولة تشتعل بالبحيرة بين المصدرين والمزارعين.. الفلاحون: مكاتب التصدير خربت بيوتنا ومش عارفين نصرف على ولادنا.. ونبيع المحصول بأقل من سعر التكلفة علشان نعيش.. ومطالبات بالتدخل العاجل لحمايتهم من الاحتكار

الأحد، 20 ديسمبر 2020 07:30 م

وكيل "زراعة القليوبية": نستهدف زراعة 5000 فدان بالفراولة هذا العام

الجمعة، 16 أكتوبر 2020 02:00 ص

الزراعة تستعين بالحشرات النافعة بدلا من المبيدات وتطبيقها على الفراولة

الخميس، 17 سبتمبر 2020 10:43 ص

"الزراعة": صادراتنا من الفراولة 21 ألف طن والعنب 230 ألف طن

السبت، 22 أغسطس 2020 10:43 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة