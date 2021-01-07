الذهب الأحمر يتلألأ فى مزارع القليوبية.. انطلاق موسم حصاد الفراولة.. فيديو

القليوبية إبراهيم سالم

تشتهر محافظة القليوبية، بزراعة الفراولة، والتى أصبح لها مذاق خاص من مزارعها، وهى مصدر دخل أساسى لبعض قرى مركزى شبين القناطر وطوخ، لترفع قرى تلك المراكز راية العمل عبادة، وعدم وجود عاطل واحد خلال موسم زراعة الفراولة، وتسعى المحافظة حاليا ممثلة فى مديرية الزراعة على زيادة نسبة المساحة المزروعة بها، وذلك فى ظل الخدمات التى تسعى الدولة على تقديمها خلال السنوات الماضية، ليحصل المزارع على هامش ربح يمكنه من المواصلة ويكون ناتجا لمجهوده طوال العام فى عملية الزراعة.





وفى هذا الإطار، حرص "اليوم السابع"، على معايشة انطلاق موسم حصاد الفراولة بمزارع القليوبية، والتعرف على مشاكلها من المزارعين، وسبل العمل للحصول على منتج متميز كعادتها محافظة القليوبية، فى ظل المنظومة التى حرصت مديرية الزراعة على تطبيقها بالتعاون مع صغار الفلاحين للدخول لمنظومة التكويد لتصدير المنتجات الخاصة بهم للخارج، وتحقيق أرباح جيدة للفلاح.

فى البداية، قال المهندس حسن زايد، وكيل وزارة الزراعة بالقليوبية، إن الدولة تسعى للوقوف بجانب المزارع المصرى، من خلال تقديم كل وسائل الدعم له على اختلاف أشكالها، من تدريب وتوفير أسمدة ومبيدات، إلى جانب المتابعة المستمرة معه للتعرف على مشاكله، مشيرا إلى أنه تم عقد عدة دورات لتدريب مزارعى الفراولة للدخول فى منظومة التكويد والتصدير، وبإشراف مديرية الزراعة بالقليوبية، حيث تم تنظيم دورات بمركزى طوخ وشبين القناطر حيث تتركز زراعات الفراولة، حضر تلك الدورات على مدار الفترة الماضية ما يزيد عن 300 مزارع.