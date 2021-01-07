البرازيل تدرج السجناء والمشردين كمجموعات ذات أولوية للتطعيم ضد كورونا

فاطمة شوقى

أدرجت حكومة البرازيل مجموعة من المجموعات الجديدة ذات الأولوية، مثل السجناء والمشردين، لتلقى اللقاح ضد فيروس كورونا، فى إطار خطة التطعيم لبلد أمريكا اللاتينية، وفقا لوكالة "أوروبا بريس".

وأشارت الوكالة إلى أن السجناء والمشردين ينضمون إلى العاملين الصحيين والعاملين فى السجون، وكبار السن الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما ، والسكان الأصليين ، بالاضافة إلى الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة ، بجانب المدرسين والمهنين من قوات الأمن وموظفى السجون .

وأوضحت الوكالة، أن الخطة تتكون من ثلاث مراحل أولية تأمل الحكومة في تلقيح 49.6 مليون شخص، وتتوقع السلطة التنفيذية أن تكتمل عملية التحصين خلال 16 شهرًا، أربعة منها لتلقيح المجموعات ذات الأولوية في المراحل الثلاث الأولى و12 شهرًا أخرى لتحصين "عموم السكان".

وأضافت أن التطعيم فى البرازيل سيبدأ بلقاح كورونا فاك الصينى، ولكن لم يتم تحديد موعد معين حتى الآن، حيث أنه من الضرورى موافقة الوكالة الوطنية للمراقبة الصحية ANVISA، على سجل التطعيم، وحتى الآن لم يتم الموافقة عليها، حسبما قالت صحيفة "جلوبو 1" البرازيلية.

جانب آخر تتناوله خطة التحصين البرازيلية، هو نموذج الموافقة الموقع من قبل الشخص الذي سيتلقى اللقاح، والذى دافع عنه الرئيس، جاير بولسونارو، والذى أثار الجدل في الأيام الأخيرة.

وبعد العرض، أوضح وزير الصحة، إدواردو بازويلو ، أنه سيكون من الضروري التوقيع عليه، ولكن فقط لأولئك الذين تم تطعيمهم ضد مرض مزمن، ولن يكون ضروريًا للقاحات التى حصلت على التسجيل النهائي من قبل ANVISA.

وانتقد رئيس البرازيلى جايير بولسوناروالقيود التى تفرضها حكومات الولايات والبلديات البرازيلية للحد من انتشار المرض، والتى تم تصورها في غياب تدابير فى هذا الصدد من قبل الحكومة المركزية. يدعو الرئيس إلى اتخاذ إجراءات أكثر تساهلاً، وعزل كبار السن فقط.