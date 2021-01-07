إصابة مدير الطب الوقائى بمديرية صحة بالأقصر بفيروس كورونا

كشفت مصادر طبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، إصابة الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية بالأقصر، بفيروس كورونا ويتلقى بروتوكول العلاج فى العزل المنزلى حاليا.

وأضافت المصادر لـ"اليوم السابع"، أنه أثبتت المسحة التى أجراها الدكتور أحمد إبراهيم يونس مدير عام الطب الوقائى بمديرية الشئون الصحية، عن إيجابية المسحة بعد ظهور أعراض عليه وتقرر عزله منزليا لحين شفاؤه من كورونا.

كانت قد شهدت مستشفى الأقصر العام بكورنيش النيل وسط مدينة الأقصر، خروج 6 حالات شفاء وتعافى من فيروس كورونا بعد تلقيهم بروتوكول العلاج اللازم من وزارة الصحة داخل قسم العزل المخصص بالمستشفى خلال الفترة الماضية، ويجرى مواصلة دعم الحالات التى تتلقى العلاج داخل قسم العزل بالمستشفى.