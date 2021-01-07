إزالة التعديات وإشغالات المحال التجارية والعقارات بنطاق حى غرب المنصورة

الدقهلية شريف الديب

نفذت رئاسة حى غرب المنصورة، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب ، حملة مكبرة لإزالة التعديات والإشغالات بالشوارع الكائنة بنطاق الحى والتى تعوق حركة الماره .

قاد الحملة فخرى عبد القادر مدير الإشغالات بحى غرب، وقد استهدفت الحملة كافة الشوارع والميادين الكائنة بنطاق الحى، وأسفرت جهود الحملة عن إزالة كشك مخالف بشارع على العمرى بمنطقة سيدى عبد القادر.

فيما واصلت الحملة جهودها برفع كافة أشكال تعديات المحال التجارية والعقارات والتى تعوق حركة المارة، حيث تم رفع الأعمدة الحديدية والسلاسل والبراميل والبردورات و الحواجز الأسمنتية وإطارات الكاوتش التى يضعها المواطنون أمام العقارات واصحاب المحالات التجارية لحجز أماكن لسياراتهم الخاصة، أو لمنع انتظار السيارات أمام المنشأة الأمر الذى اصبح ظاهرة تؤرق المواطنين.

فيما أكد رئيس حى غرب المنصورة لن نسمح بأى تراخ أو استثناءات فى رفع كافة اشكال التعديات الكائنة بالحى لافتا إلى أن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسؤولية.

ووجه رئيس حى غرب المنصورة ، لأدارة الاشغالات بتكثيف الحملات، ومواصلة الجهود المبذولة لرصد أى محاولة للمخالفات وإزالتها على الفور، وذلك فى إطار الحفاظ على النسق الحضارى ومنع أى مظاهر عشوائية، وحتى يستشعر المواطن بالفارق.

جاء ذلك فى ضوء توجيهات الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، بشأن التصدى بكل الحزم والقوة لكافة اشكال التعديات، والظواهر السلبية لإعادة المظهر الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.