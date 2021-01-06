1.8 مليار يورو فى "جوارب".. دراسة تكشف حجم إنفاق الإيطاليين على هدايا عيد الغطاس

فاطمة شوقى

كشفت بعض الدراسات عن حجم ما ينفقه الإيطاليين على الهدايا فى عيد الغطاس، فبحسب مركز الدراسات التعاوني، فإن هناك اثنين من كل ثلاثة إيطاليين سيقدمون الهدايا في عيد الغطاس، بتكلفة إجمالية قدرها 1.8 مليار يورو.

وأدت الأزمة الاقتصادية وإغلاق المتاجر وتأخر بدء المبيعات إلى انخفاض الإنفاق بنسبة 25٪ مقارنة بعام 2019 ، مع فقدان مشتريات بقيمة 450 مليون يورو.

ووفقًا للتحليل، فإن "الجوارب الخاصة بالصغار ستكون مملوءة بالحلويات والشوكولاتة المصنوعة منزليًا من السكر الإيطالي"، سيتم إنتاج واحد على الأقل من كل أربعة جوارب من الحلويات في المنزل، وهو نظام ذاتي لا يتحدد فقط بالرغبة في الادخار ، ولكن أيضًا من خلال توفير الوقت بشكل أكبر، حسبما قالت وكالة "أنسا" الإيطالية.

ينعكس التغيير في العادات بسبب الوباء ، مع قضاء المزيد من الوقت في المنزل ، أيضًا في اختيار الهدايا الأخرى: الهدايا تزيد نسبتها في ألعاب الطاولة (15٪) ، اشتراكات التليفزيون المدفوع (7٪) والكتب (5٪) ، حتى إلى 27٪ من إجمالي الهدايا.. ومع ذلك، فإن الأولوية تذهب للجوارب (38٪) ، تليها الألعاب (35).



وأفادت تقارير تعاونية أن بيفانا "ستكون الذكرى السنوية العاشرة التى تسلط الضوء على الصعوبات التي تواجه أكثر من 3.8 مليون أسرة ، من اصل 10 ملايين شخص يعيشون في فقر ، وارتفاع نسب تضخم بسبب الانغلاق الاقتصادى" ويطلب تحديد تدابير محاربة الفقر والسياسات النشطة للمساعدة في معالجة وباء "الذي يهدد بتقويض الانسجام الاجتماعي في البلاد في الأشهر المقبلة".

وأعلنت وزارة الصحة الإيطالية مساء الثلاثاء عن 15378 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينما ارتفعت الوفيات مجددا حيث تم تسجيل 649 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، بعد أن كانت 348 مساء أمس.

ويرتفع بذلك إجمالي ضحايا كوفيد-19 إلى 76329 منذ بداية حالة الطوارئ الصحية في شهر فبراير 2020.

ووفق هذه البيانات، تم إجراء 135106 مسحة اختبار للفحص عن الفيروس، وبلغ مؤشر الحالات الإيجابية اليوم 11.4% متراجعا عن معدل 13.8% المعلن الاثنين.

كما انخفض مرضى ​ العناية المركزة بمقدار 10 مرضى، حيث يبلغ مجموعهم اليوم 2569.

وتماثل 16023 شخص للشفاء بين أمس واليوم، ما يرفع إجمالي الذين تغلبوا على الفيروس منذ بداية انتشاره إلى مليون و536 ألفا و129.

الحالات الإيجابية للفيروس أقل بـ1297 شخص عن تلك المعلنة في الأربع وعشرين ساعة الماضية، ما يعني أن الإصابات النشطة المؤكدة بكوفيد-19 في إيطاليا اليوم تبلغ 569161 إصابة.