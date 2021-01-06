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وزير الدفاع الإيرانى: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل باغتيال فخرى زاده

الأربعاء، 06 يناير 2021 11:38 ص
وزير الدفاع الإيرانى: أدلة جادة على ضلوع إسرائيل باغتيال فخرى زاده وزير الدفاع الإيراني - أمير حاتمي
كتب سمير حسنى

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قال وزير الدفاع الإيراني، أمير حاتمي، اليوم الأربعاء، إن هناك أدلة جادة على ضلوع إسرائيل باغتيال العالم النووي فخري زادة، جاء ذلك نقلا عن قناة العربية الإخبارية.

كانت وسائل إعلام إسرائيلية قد قالت إن الموساد يمتلك تسجيلا لفخري زادة يتحدث فيه عن بناء 5 رؤوس نووية، وأنه جند مسئولا مقربا من العالم الإيراني فخرى زادة.

وأضافت وسائل الإعلام: "إن الموساد يمتلك التسجيل الخاص للعالم الإيراني فخرى زادة منذ 2008، وعرضته تل أبيب على إدارة الرئيس بوش فى نفس العام".

وكان محمد جواد ظريف، وزير خارجية إيران، اتهم إسرائيل باغتيال الخبير النووى فخرى زادة "أبو القنبلة النووية الإيراني".

وقال ظريف: "إن طهران لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق النووي مع الغرب"، داعيا واشنطن لإظهار حسن النية من خلال العودة إلى الاتفاق النووي، ومن ثم ستمتثل طهران للاتفاق بالكامل.

 


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الموساد

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