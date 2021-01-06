مياه المنوفية تستعد لاستقبال احتفالات الأخوة الاقباط بعيد الميلاد

المنوفية - محمد فتحى

كلف الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، السادة رؤساء الافرع بضرورة العمل على تطهير مطابق الصرف الصحي واختبار حنفيات الحريق الواقعة بمحيط الكنائس بكافة أنحاء المحافظة.

وأشار إلي تطهير مطابق الصرف الصحي وفتح حنفيات الحريق بمحيط الكنائس الموجوده ، إستعداداً لاى طوارئ قد تحدث لتأمين إحتفالات الأخوة الاقباط بأعياد الميلاد المجيد .

وكان الدكتور محمد نجيب صالح رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية ، قد أعلن أن الشركة تواصل أعمال التطهير والتعقيم بكافة المناطق والتي تتضمن مستشفيات الحجر الصحي بالمحافظة والشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة ومحطات المياه والصرف والمباني الإدارية بالشركة.

وأكد أن أعمال التطهير تتم يوميا وبصفة دورية وفقا لخطة جهود الشركة للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، والحد من انتشاره، وحرصاً على صحة وحياة المواطنين وانطلاقاً من دور الشركة المجتمعي تجاه أبناء المحافظة بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية لمنع تفشى هذا الوباء من خلال تعقيم وتطهير هذه الأماكن .

وأضاف أن أعمال التطهير بمدينة سرس الليان شملت مستشفى سرس الليان العام، مبنى اليونسكو، قسم الشرطة، السجل المدني، فرع شركة المياه، مستشفى الكلى، طريق بورسعيد العمومى وكذلك رش وتطهير مستشفى الباجور ومركز الشباب والموقف العام والبنك الاهلى والشوارع والميادين بمدينة الباجور والتى يتم تطهيرها بمعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية وبواسطة فريق السلامه والصحه المهنية .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية والمهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا تنفيذا للقرارات الصادرة عن رئاسة مجلس الوزراء.



اختبار حنفيات الحريق بمحيط الكنائس بالمنوفية



تجربة حنفيات الحريق بمحيط الكنائس