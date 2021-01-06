اليوم السابع
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الأربعاء، 06 يناير 2021 10:54 م
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مشرعون أمريكيون يتهمون أنصار ترامب بمحاولة انقلاب

الأربعاء، 06 يناير 2021 10:38 م
مشرعون أمريكيون يتهمون أنصار ترامب بمحاولة انقلاب انصار ترامب
كتب أحمد عرفة

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ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، أن مشرعين أمريكيين يتهمون أنصار الرئيس الأمريكى المنتهية ولايته دونالد بمحاولة "انقلاب".

وأوضحت القناة، أنه تم إطلاق قنابل مسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين أمام الكونجرس.

وفى وقت سابق اقتحم متظاهرون من أنصار الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، ساحات الكونجرس حيث جلسة التصديق على فوز بايدن، وفقا لخبر عاجل لقناة العربية.

وأفادت القناة العربية، بتجدد الاشتباكات فى محيط مبنى الكونجرس بين الشرطة وعدد من المحتجين من أنصار ترمب، واقتحم عدد من المحتجين من أنصار ترمب الحواجز التى وضعتها الشرطة حول مبنى الكونجرس.


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