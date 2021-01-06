محافظ بورسعيد يزور عددا من الكنائس للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.. صور

بورسعيد السيد فلاح

زار اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، مساء اليوم، عددا من الكنائس لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد في ظل تطبيق الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

وتضمنت الزيارة كنيسة الكاتدرال وكنيسة مارمرقس ببورفؤاد والكنيسة الإنجيلية، وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للأقباط أبناء الوطن الواحد، مؤكدًا أن مصر قوية بوحدة شعبها على مر العصور الذى صنع التاريخ وأثبت للعالم أن المصريين جميعهم نسيج واحد يعملوا من أجل رفعة الوطن.

وأشار محافظ بورسعيد، إلى أن عيد الميلاد المجيد يعد عيدا لكل المصريين ورمز للحب والتسامح، وأن المصريين دائمًا يقدمون دروسًا فى ثقافة التعايش وحب الوطن وجعلها الركيزة الأساسية لنهضة الدولة وتقدمها.