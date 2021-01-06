محافظ أسوان يتفقد زحام البريد ويطالب المواطنين بإرتداء الكمامات.. صور

أسوان - عبد الله صلاح

فاجأ اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أثناء مروره الميدانى لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية لمجابهة جائحة كورونا، المسئولين بمكتب البريد الرئيسى بالتواجد بين المواطنين أثناء قيامهم بصرف المعاشات الشهرية.

وطالبهم المحافظ بإرتداء الكمامات الواقية للحفاظ على سلامتهم وسلامة الأخرين ، موجهاً مدير عام البريد بإستكمال تركيب مظلات وزيادة عدد المقاعد بجانب الحفاظ على مسافات التباعد على المنافذ لمنع التجمعات والإزدحام أثناء عملية صرف المعاشات وهو الذى يتم تعميمه فى 155 مكتب بريد فى جميع أنحاء المحافظة لمراعاة وإتباع كافة الإرشادات والإجراءات الوقائية وخاصة لكبار السن لمجابهة إنتشار الفيروس.

كما حرص اللواء أشرف عطية على الإستماع للعديد من المطالب الجماهيرية، مكلفاً المسئولين بسرعة وضع الحلول العاجلة لها.



جانب من الجولة التفقدية للمحافظ



محافظ أسوان داخل مكتب البريد