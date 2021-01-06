لبنان تسجل 4166 إصابة جديدة بكورونا.. والإجمالى يرتفع إلى 9 .199 ألف حالة

بيروت أ ش أ

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية تسجيل 4166 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك إجمالى عدد المصابين بالوباء فى عموم لبنان إلى 199 ألفا و 925 إصابة ثبتت من خلال الفحوص المخبرية (بى سى آر) التى أجريت فى المستشفيات الجامعية اللبنانية والمختبرات الخاصة المعتمدة ومطار رفيق الحريرى الدولى فى بيروت.

وأشارت الوزارة - فى بيان - إلى تسجيل 21 حالة وفاة جديدة ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس فى لبنان إلى 1537 حالة.

وذكرت الوزارة أن عدد الفحوصات المخبرية التى أجريت على مدى الساعات الـ 24 الماضية للكشف عن الإصابة بالفيروس بلغ 30255 فحصا تشمل المقيمين داخل لبنان والوافدين عبر المطار.

من جانبه، أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى (الشرطة اللبنانية) أنه سيبدأ ابتداء من الـ 5 من فجر غد الخميس، فى تنفيذ قرارات الحكومة فى شأن الإغلاق العام للبلاد الذى يستمر حتى أول فبراير المقبل بهدف الحد من تفشى وباء كورونا.

وأكدت قوى الأمن الداخلى - فى بيان - أنها ستقوم بملاحقة من يخالفون أحكام الإغلاق العام، وتقديمهم إلى سلطات التحقيق القضائية لإعمال أحكام قانون العقوبات فى شأنهم، والتى تقضى بمعاقبة المخالف بالحبس حتى 3 أشهر وبالغرامة من 100 ألف إلى 600 ألف ليرة لبنانية أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشارت إلى أن تكرار المخالفة لأحكام وإجراءات الإغلاق العام ستعرض مرتكبها إلى الحبس 6 أشهر وحتى 3 سنوات عن تهمة الإهمال المؤدى إلى انتشار مرضى وبائي، داعية المواطنين اللبنانيين إلى الالتزام بأحكام الإغلاق العام.