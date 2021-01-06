ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية اليوم الأربعاء، عن يون تاى هو، المسؤول بوزارة الصحة، قوله "إنه تم بالفعل إجراء الاختبارات في 11 مركزا، وحتى الآن لم يتم الإبلاغ عن أى حالات إيجابية".



وأشارت الشبكة إلى أنه - فى منتصف ديسمبر الماضى - اكتشفت السلطات 1118 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد بمركز "دونجبو" للاحتجاز شرقي العاصمة (سول) معظمها بين نزلاء السجون، وكان المرفق يأوى 2292 نزيلا عندما تم رصد الحالات الأولى، فيما تم نقل 972 سجينا إلى مراكز اعتقال أخرى لتقليل الكثافة والحد من تفشي الفيروس.

