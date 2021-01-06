فى مواجهة اللحظات الأخيرة.. حلفاء ترامب بالكونجرس يسعون لتحدى خسارته

واشنطن (رويترز)

قررت مجموعة من حلفاء الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الجمهوريين فى الكونجرس القيام بمحاولة أخيرة اليوم الأربعاء لإلغاء خسارته فى الانتخابات أمام الديمقراطى جو بايدن، وذلك فى مسعى فشله فى حكم المؤكد ويأتى فى نفس اليوم الذى يستعد فيه الحزب الجمهورى لخسارة أغلبيته فى مجلس الشيوخ.

ويجتمع مجلس الشيوخ، الذى يهيمن عليه الجمهوريون، ومجلس النواب، الذى يسيطر عليه الديمقراطيون، ليصدقا رسميا على فوز بايدن فى انتخابات يوم الثالث من نوفمبر تشرين الثاني، فى إجراءات قد تمتد إلى ما بعد منتصف الليل.

وفى جلسة الكونجرس المشتركة، يخطط حلفاء ترامب لتحدى النتائج فى بعض الولايات التى فاز فيها بايدن.

كما احتشد ألوف من المحتجين المؤيدين لترامب فى واشنطن قبل انعقاد جلسة الكونجرس بتشجيع من الرئيس. واشتبك بعضهم مع الشرطة الليلة الماضية.

وفاز بايدن بالانتخابات بأغلبية 306 أصوات مقابل 232 فى المجمع الانتخابى لكل ولاية على حده، وبهامش يزيد على سبعة ملايين بطاقة اقتراع فى التصويت الشعبى على مستوى البلاد. لكن الرئيس الجمهورى ما زال يدعى بالباطل أن هناك تزويرا على نطاق واسع وأنه الفائز.

ودحضت مراجعات فى الولايات وعلى مستوى اتحادى مزاعم ترامب بحدوث تزوير كبير فى الانتخابات حتى فى الوقت الذى فشلت فيه الجهود القانونية اليائسة بشكل متزايد من جانب حملته وحلفائه بخصوص الحق فى إلغاء الانتخابات فى العديد من المحاكم وصولا إلى المحكمة العليا الأمريكية.

ومن المقرر أن يتسلم بايدن الرئاسة يوم 20 يناير كانون الثاني.

وقال مستشارون إنه رغم ضغوط ترامب لمساعدته فى قلب خسارته الانتخابية فإن نائب الرئيس مايك بنس، الذى من المقرر أن يرأس الإجراءات، سوف يلتزم بواجباته الاحتفالية ولن يعرقل تصديق الكونجرس على فوز بايدن. وأضافوا أن بنس، الذى كان مساعدا مخلصا خلال سنوات رئاسة ترامب المضطربة الأربع، ليس لديه أى خطط للتدخل وأنه أبلغ ترامب أنه ليس لديه سلطة للقيام بذلك.

ولجأ ترامب إلى تويتر مجددا لنشر مزاعم بلا أساس على حدوث مخالفات فى الانتخابات فكتب "عمليتنا الانتخابية أسوأ من تلك التى فى دول العالم الثالث!".

وأضاف "كونوا أقوياء!".

ومن المتوقع أن يقود السناتور تيد كروز، الذى يُنظر له كمرشح رئاسى محتمل فى 2024، بعد ظهر اليوم الأربعاء ما لا يقل عن 11 من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الآخرين إلى جانب أغلبية من 211 جمهوريا فى مجلس النواب فى الاعتراض على تصديق الكونجرس رسميا على نتائج المجمع الانتخابي.

ووصف منتقدون لترامب وحلفاء الجهود المبذولة لمحاولة عكس الانتخابات فى الكونجرس بأنها بمثابة هجوم على الديمقراطية وسيادة القانون ومحاولة انقلاب تشريعي.

وفاز الديمقراطيون بأحد سباقين محتدمين على مقعدى ولاية جورجيا الأمريكية فى مجلس الشيوخ اليوم الأربعاء ويتقدمون فى الآخر، ليقتربوا بذلك من نصر سيمنحهم السيطرة على المجلس والسلطة لتحقيق الأهداف السياسة للرئيس الديمقراطى المنتخب جو بايدن.