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ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش و300 جرام شادو بشبرا الخيمة بالقليوبية

الأربعاء، 06 يناير 2021 04:45 ص
ضبط عاطل بحوزته نصف كيلو حشيش و300 جرام شادو بشبرا الخيمة بالقليوبية مخدرات _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية، من ضبط عاطل وبحوزته نصف كيلو حشيش، و300 جرام من مخدر الشادو و170 قرص مخدر وذلك بدائرة قسم شبرا الخيمة ثان، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بحبس المتهم 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

تلقي اللواء فخر الدين العربي مدير مدير أمن القليوبية، إخطارا من العقيد أحمد سالم الدقميري مأمور قسم شبرا الخيمة ثان، بورود بلاغ بقيام عاطل بتوزيع الحشيش والأقراص المخدرة، على المتعاطين في وضح النهار بشبرا الخيمة. وأخطر اللواء حاتم الحداد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، وعلي الفور تم تشكيل حملة قادها المقدم حازم الخيال رئيس مباحث قسم شرطة شبرا الخيمة ثان، وتم تحديد هوية المتهم وتم ضبطه بأحد الأكمنة.

وبالفحص تبين أن المتهم يدعى " أ ع م " 42 سنة عاطل ومقيم عزبة رستم دائرة القسم، وبحوزته كمية من الحشيش المخدر تزن حوالى 600 جرام، وكمية من الشادو المخدر تزن حوالي 300 جرام، وعدد ( 170 ) قرص مخدر ومبلغ مالي 320 جنيه وهاتف محمول، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فأصدرت قرارها السابق.


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حشيش

شادو

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