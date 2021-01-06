شاهد كيف تفقد ملك النرويج وزوجته موقع الانهيار الأرضى فى بلدة اسيك

كتب محمد شعلان

تفقد ملك النرويج هارالد الخامس، وزوجته، موقع الانزلاق الأرضى الذى حدث الأسبوع الماضي فى بلدة اسيك لمساندة السكان، وعبر الملك هارالد عن تأثره من هذه المأساة الانسانية، وقال "أجد صعوبة في التعبير، لأن ما حدث أمر مُرَوِّع للغاية"، وأظهرت لقطات فيديو عرضتها شبكة "يورو نيوز" ملك النرويج وزوجته وهما يتجولان وسط المنطقة بعد تعرضها للانهيار الأرضى.

وانتشرت فرق الإنقاذ منذ وقوع الحادثة فى الأسبوع الماضي وحتى الآن، للبحث عن ناجين محتملين من الانهيار الأرضي الهائل، الذي حدث في بلدة آسيك، التى تقع على بعد نحو 40 كيلومترا شمال شرق أوسلو.. فيما تتلاشى فرص العثور على أشخاص على قيد الحياة مع انتشال العديد من الجثث منذ وقوع الحادثة.



ملك النرويج وزوجته فى موقع الحادث

وأعربت الملكة سونيا، ملكة النرويج، عن حزنها من وقوع الحادثة، ودعمت فرق الإنقاذ لمحاولة البحث عن مفقودين أو مصابين وسط الانهيار قائلة: "لدينا فكرة عن العمل، الجميع مندفعون، انهم مُتَحَدون ومصممون على البحث في ظروف مروعة. تأثرنا كثيراً بالجهد الذى يبذله الجميع".

وقال قائد عمليات الشرطة المحلية روجر بيترسون: "تعتبر الشرطة أن ما حدث كارثة عندما انهار منحدر التل وقذف الطين إلى القرية فدمر 30 منزلاً وانقطع التيار الكهربائي. وقد تم إجلاء ما لا يقل عن 1000 شخص.

وفى وقت سابق، نقلت مشاهد جوية التقطتها طائرات درون في منطقة ياردروم بالنرويج لقطات جديدة من حجم الدمار والخراب الذى حل بالمنطقة بعد تعرضها لانزلاق أرضي مدمر وقاتل منذ الأربعاء الماضي، وتسبب في انشطار جزء كبير من الأرض وتهديد مزيد من المنازل بالانزلاق في الحفر، وعرضت شبكة روسيا اليوم، فيديو لفرق الانقاذ وهو تتجول وسط حطام المنازل فى ياردروم للبحث عن مفقودين أو مصابين جدد.