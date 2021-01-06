رئيس شركة المياه بالقليوبية يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

أرسل المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، ونقيب مهندسى المحافظة، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، جاء فيها " بصادق مشاعر المحبة والسلام وخالص عبارات التقدير والاحترام، أتقدم للأخوه الاقباط بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى مصرنا الحبيبه أعواماً عديدة وقد تشابكت أيادينا وحدةً وقوة، فى سبيل الإرتقاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية والرخاء"
وأكد، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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