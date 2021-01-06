رئيس شركة المياه بالقليوبية يهنئ المصريين بعيد الميلاد المجيد

كتب أحمد حسن

أرسل المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، ونقيب مهندسى المحافظة، برقية تهنئة إلى قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمناسبة عيد الميلاد المجيد ، جاء فيها " بصادق مشاعر المحبة والسلام وخالص عبارات التقدير والاحترام، أتقدم للأخوه الاقباط بخالص التهانى وصادق الأمانى بمناسبة عيد الميلاد المجيد، سائلاً المولى عز وجل أن يعيده علينا وعلى مصرنا الحبيبه أعواماً عديدة وقد تشابكت أيادينا وحدةً وقوة، فى سبيل الإرتقاء بمسيرتنا الوطنية نحو المزيد من التقدم والتنمية والرخاء"

وأكد، على عمق مشاعر الأخوة والتسامح والمحبة التى تربط بين أبناء الشعب المصرى من مسلمين ومسيحيين، داعيا المولى عز وجل أن يعيد تلك المناسبة على مصرنا الغالية بكل الخير والأمن والسلام والتقدم والازدهار، وأن يحفظ لمصرنا العزيزة الأمن والاستقرار تحت القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.