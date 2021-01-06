اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 06 يناير 2021 08:57 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس وزراء العراق يؤكد رحيل أكثر من نصف القوات الأمريكية من بلاده قريبا

الأربعاء، 06 يناير 2021 08:42 ص
رئيس وزراء العراق يؤكد رحيل أكثر من نصف القوات الأمريكية من بلاده قريبا رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمي عن انسحاب أكثر من نصف القوات الأمريكية من البلاد خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن العراق "لن يكون ملعبا للصراعات الإقليمية أو الدولية بعد اليوم".

وفي كلمة له بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجيش العراقي قال الكاظمي "من المؤسف حقا أن يتحول العراق إلى ساحة لتصفيات وتحديات حرب عالمية وإقليمية على أرضه"، وأضاف: "لن نسمح بأن تستخدم أراضي العراق لتصفية حسابات بين الدول".

وأشار الكاظمي إلى أنه تم سحب دفعات من القوات الأمريكية من العراق ضمن توقيتات فنية خلال الأشهر الماضية، وتابع: "كثمرة للحوار الإستراتيجي المتواصل (مع الولايات المتحدة)، سوف يكتمل في الأيام المقبلة انسحاب أكثر من نصف تلك القوات، ولن يتبقى إلا مئات منهم فقط، للتعاون في مجالات التدريب والتأهيل والتسليح والدعم الفني".

ولفت إلى أن "هذا التطور قد تأسس على ضوء جهوزية قواتنا المسلحة البطلة والقوات الأمنية بمختلف صنوفها، لحماية أرض العراق وصون كرامة شعبه"، مضيفا: "لن نسمح باختطاف القرار الوطني العراقي من أية جهة كانت.. ولن نخضع للمزايدات السياسية والانتخابية".

وأعلن الكاظمي عام 2021، عاما "للإنجاز العراقي"، وقال "علينا واجب إيصال العراق وشعبه إلى بر الأمان"، معتبرا أن مرحلة "استنزاف ثروات العراق" وإمكاناته قد انتهت إلى "غير رجعة".

 

العراق

مصطفى كاظمى

القوات الأمريكية

القوات الأمريكية فى العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فرنسا تؤكد وقوفها إلى جانب العراق فى بناء قدراته العسكرية

الثلاثاء، 05 يناير 2021 08:11 م

العراق يبدأ تنفيذ خطة إعادة انتشار القوات الأمنية.. العمليات الانتحارية تتواصل ضد القوات الأمريكية.. عبوة تستهدف رتلا لدعم التحالف الدولى على طريق سامراء.. وضبط طائرات مسيرة تحمل كاميرات مراقبة بميناء أم قصر

الثلاثاء، 05 يناير 2021 07:30 م

الأردن يتابع مع العراق تجديد مذكرة النفط الخام الموقعة بينهما

الثلاثاء، 05 يناير 2021 05:50 م

عبوة تستهدف رتلًا لدعم التحالف الدولى على طريق سامراء فى العراق

الثلاثاء، 05 يناير 2021 04:21 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة